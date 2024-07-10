Когда начнутся мирные переговоры: Орбан сказал, что об этом думают Путин и Си Цзиньпин

Венгерский лидер считает, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты

В письме, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС после своих поездок в Украину, Россию и Китай, он пишет, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США.

Орбан говорит, что следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо". Об этом сообщает El Pais.

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты", — отметил венгерский лидер в письме, которое есть в распоряжении издания.

Орбан подчеркнул, что политическое лидерство, предоставляемое США, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-то подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", — пояснил премьер-министр.

При этом Орбан добавил, что лидер Китая Си Цзиньпинь передал ему, что видит себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время, как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", — сказал Орбан в своем письме о визите в Пекин.

Что касается мирной формулы, Виктор Орбан отмечает, что российский диктатор Владимир Путин считает "актуальным" предложение, которое было весной 2022 года — единственный раз, когда Киев и Москва вели прямые переговоры.

Согласно плану, Крым должен был остаться под оккупацией РФ, но без украинского признания, Киев отказывался от членства в НАТО, устанавливался лимит на численность и возможности ВСУ. Также несколько стран предоставят "гарантии безопасности" и помощь Украине, которая уже является нейтральной страной, в случае нападения.

Орбан говорит, что глава КНР Си Цзиньпин и Путин предполагают, что мирные переговоры между Украиной и Россией состоятся до конца 2024 года.

Он добавил, что Путин не упоминал о потерях РФ, но зато говорит о потерях украинской стороны. По словам диктатора, они якобы составляют 40-50 тысяч человек в месяц. Также он подчеркнул, что боевые действия усилились в последние недели.

"Именно поэтому российский президент был удивлен тем, что украинский президент отклонил предложение о временном прекращении огня", — говорит Орбан.

Путин также предложил Украине прекращение боевых действий с рядом условий. Они, по сути, означают капитуляцию украинских войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 июля Виктор Орбан приехал с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Украинской стороне он предложил прекращение огня для скорейших переговоров. Однако Киев отказался.

Уже 5 июля Орбан приехал в Путину в Москву. Вместе с диктатором они обсуждали войну в Украине и "пути к миру".

8 июля венгерский премьер прибыл в Пекин и встретился с Си Цзиньпином.