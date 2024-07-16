Бывшему другу Арестовича дали на родине 11 лет за фейки

Однако Марк Фейгин "отделался" не только штрафом

Бывший российский адвокат Марк Фейгин заочно осужден по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Его засудили до 11 лет колонии общего режима.

Об этом сообщают российские СМИ. Также ему назначили штраф в размере 4,5 млн рублей и на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

В суде установили, что в апреле 2022 года Фейгин, находясь за рубежом, заявил в интервью израильскому телеканалу Channel 9, что российские военные причастны к убийству мирных жителей в городе Буче под Киевом. Видеозапись интервью была размещена в YouTube.

Кроме того, во время прямых эфиров он заявлял, что российские войска якобы убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру. Один из эфиров был на одном из украинских новостных каналов.

Отметим, что в апреле 2022 года российский Минюст признал Фейгина иностранным агентом. В октябре 2023 года МВД России объявило бывшего адвоката в розыск по уголовной статье, а в январе 2024 года Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее Марк Фейгин вел совместные эфиры с экс-советником главы ОП и блогером Алексеем Арестовичем. Однако в августе 2023 их эфиры резко прекратились, чем вызвали массу слухов и мемов.