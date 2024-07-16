"Пора ей возглавить отряды Путина": российская чемпионка потеряла стыд

В сети лишь посмеялись над очередным заявлением трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Олимпиаду-2024 в Париже, хотя соревнования даже не начались. Функционер довольна тем, что Игры не покажут в РФ.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит Р-Спорт. Елена назвала "убожеством" Олимпийские игры-2024. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются индивидуально в нейтральном статус.

"Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов.

Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие – это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду", – сказала Вяльбе.

В сети высмеяли слова Вяльбе. Пользователи шутят, что Елене пора покинуть свою должность и возглавить "отряды Путина".

Напомним Вяльбе отрицает полномасштабную войну между РФ и Украиной. Также она предрекает падение коллективного Запада из-за политики "отмены России".