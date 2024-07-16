Колишньому другові Арестовича дали на батьківщині 11 років за фейки

Однак Марк Фейгін "відбувся" не лише штрафом

Колишнього російського адвоката Марка Фейгіна заочно засуджено у кримінальній справі про поширення хибної інформації про діяльність Збройних сил РФ. Його присудили до 11 років колонії загального режиму.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Також йому призначили штраф у розмірі 4,5 млн. рублів і на 4 роки заборонили займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням інтернет-ресурсів.

У суді встановили, що у квітні 2022 року Фейгін, перебуваючи за кордоном, заявив в інтерв’ю ізраїльському телеканалу Channel 9, що російські військові причетні до вбивства мирних жителів у місті Бучі під Києвом. Відеозапис інтерв’ю був розміщений у YouTube.

Крім того, під час прямих ефірів він заявляв, що російські війська нібито вбивають мирних мешканців та знищують громадянську інфраструктуру. Один із ефірів був на одному з українських каналів новин.

Зазначимо, що у квітні 2022 року російський Мін’юст визнав Фейгіна іноземним агентом. У жовтні 2023 року МВС Росії оголосило колишнього адвоката в розшук за кримінальною статтею, а в січні 2024 року Басманний суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, раніше Марк Фейгін вів спільні ефіри з екс-радником голови ВП та блогером Олексієм Арестовичем. Однак у серпні 2023 року їх ефіри різко припинилися, чим викликали масу чуток та мемів.