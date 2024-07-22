Спикер Палаты представителей потребовал отставки Байдена: в Белом доме среагировали

Джонсон требует отставки Байдена, Белый дом против

Президент США Джозеф Байден, якобы, должен немедленно уйти в отставку после того, как он отказался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. А баллотирование на выборах вице-президента Камалы Харрис якобы не улучшит политическую ситуацию для демократов.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя решение Байдена. По его словам, демократы якобы поступили противозаконно, заменив своего кандидата.

"Демократическая партия вычеркнула кандидата от демократов из избирательных бюллетеней чуть более чем за 100 дней до выборов. Признав недействительными голоса более 14 миллионов американцев, избравших Джо Байдена кандидатом в президенты от демократов, самопровозглашенная "партия демократии" доказала прямо противоположное", — заявил он.

Кроме того, Джонсон заявил, что вице-президент США Камала Гаррис – якобы соавтор "катастрофических политических провалов администрации Байдена". Джонсон выдвинул требование для Байдена – срочно уйти в отставку, поскольку ссора вредит интересам США по всему миру.

"Независимо от хаоса в нынешнем Белом доме, нашим противникам по всему миру следует напомнить, что Конгресс США, американские военные и американский народ полностью готовы и преданы защите наших интересов как дома, так и за рубежом. Если Джо Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом. Он должен немедленно уйти в отставку. Он должен немедленно уйти в отставку. 5 ноября не может наступить достаточно скоро", — добавил он.

В Белом доме тем временем, комментируя заявление Джонсона, отметили, что Байден ждет, когда истечет его президентский срок. Однако Байден не собирается в угоду республиканцам досрочно уходить с должности, а вместо этого будет работать над экономикой.

"Президент Байден унаследовал находящуюся в свободном падении экономику, стремительно растущий уровень насильственной преступности и развалившиеся союзы своего предшественника. Он изменил ситуацию, обеспечив наивысший экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственной преступности за почти 50 лет, в то же время сделав НАТО больше, чем когда-либо… Он будет продолжать бороться за защиту свобод американцев от радикальных запретов на аборты и посягательств на верховенство закона", — объяснил позицию Белого дома пресс-секретарь Эндрю Бейтс.

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте предстоящих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, во время которых президент США показал очень невзрачные результаты. Это привело к тому, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.