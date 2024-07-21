Харрис согласилась баллотироваться на пост президента США – NYT

Поддержка со стороны Байдена обеспечила Харрис поддержку других влиятельных демократов.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки.

Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что Харрис уже выступила публично с заявлением и подтвердила, что примет участие в президентских выборах.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию… У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – сказала она.

Издание отмечает, что поддержка Харрис со стороны Байдена автоматически предоставила ей немалую поддержку со стороны других влиятельных демократов. Выдвижение Харрис уже поддержали экс-президент США Билл Клинтон и его жена, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, глава Прогрессивного кокуса Прамила Джаяпал, сенатор Темми Болдуин от Висконсина и член Конгресса Энди Ким, а также многие другие.

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте предстоящих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, во время которых президент США показал очень невзрачные результаты. Это привело к тому, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.