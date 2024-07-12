На Байдена усиливается давление: даже его советники предлагают выйти из президентской гонки, - NYT

В команде президента США прокомментировали эту информацию

Президент США Джо Байден оказался в растущей изоляции. Это произошло из-за того, что небольшая группа его давних помощников и советников убедилась, что ему придется принять болезненное, но неизбежное решение отказаться от своей кампании для переизбрания.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, проинформированных по этому поводу. Они отметили, что в последние дни группа пыталась найти способы убедить Байдена отказаться от кампании. В то же время один из собеседников издания сказал, что нет никаких признаков того, что любая из дискуссий дошла до самого Байдена.

Издание отмечает, что Байден столкнулся с новым испытанием в четверг вечером на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Он оговорился, представляя президента Украины Владимира Зеленского, сказав: "Дамы и господа, президент Путин". Однако он быстро поправился.

Также во время пресс-конференции он ссылался на "вице-президента Трампа", когда имел в виду вице-президента Камалу Гаррис. Эту ошибку бывший президент Дональд Трамп немедленно высмеял в социальных сетях.

В то же время Байден продемонстрировал владение вопросами внешней политики, хотя он говорил медленно. Законодатели и помощники в Конгрессе заявили, что это было достаточно мощным результатом, чтобы удержать дамбу от прорыва из-за массовых призывов к Байдену уйти, но с достаточным количеством ошибок, чтобы продолжить волнения на Капитолийском холме.

Небольшая группа советников господина Байдена в администрации и предвыборной кампании — по крайней мере, двое из которых сказали союзникам, что они не верят, что он должен продолжать пытаться баллотироваться на второй срок — заявили, что им нужно будет убедить президента в нескольких вещах, чтобы он покинул гонку.

Они сказали, что им придется доказать, что он не может победить Трампа. Им придется убедить его, что другой кандидат, как Гаррис, может победить Трампа. И они должны заверить Байдена, что если он отойдет, процесс выбора другого кандидата будет упорядоченным и не превратится в хаос в Демократической партии. Внутренние обсуждения отражают растущее противостояние между Байденом и его партией после дебатов.

В свою очередь в Белом доме опровергли эту информацию. "Однозначно, это неправда. Команда президента Байдена решительно поддерживает его", — сказал представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Представитель кампании Байдена Ти Джей Дакло сказал то же о политическом штабе президента. Он назвал это "откровенной ложью", заверив, что команда поддерживает президента.

Напомним, Байден направил своим коллегам из Демократической партии письмо. В нем он заверил, что полон решимости остаться в президентской гонке.