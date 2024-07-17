Смогут ли в ЕС лишить Венгрию председательства: в Еврокомиссии ответили

Орбан, несмотря на свои действия, не сможет нанести вред внутри ЕС.

Европейский Союз не сможет лишить Венгрию права председательствовать в Совете ЕС, несмотря на то, что доверие к премьер-министру Виктору Орбану "упало до нуля" после того, как Орбан побывал в гостях у российского диктатора Владимира Путина. В ЕС считают, что Орбан не сможет нанести вред.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью "Суспільне". По ее словам, нет юридических механизмов, чтобы лишить страну председательства в ЕС.

"Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", – сказала она.

По мнению Юровой, Орбан, несмотря на свои действия, не сможет нанести вред внутри ЕС. Потому нет причины пытаться лишить Венгрию председательства.

Напомним, 2 июля Виктор Орбан посетил Украину впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский премьер предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с РФ о мире. Он заявил, что мирные инициативы Украины "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского поразмыслить над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика сразу отставили в сторону.

5 июля Орбан официально прибыл в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Через несколько дней, 8 июля, Орбан прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпин свой "мирный план".

Активность венгерского премьера Виктора Орбана на международной арене начинает раздражать других членов Евросоюза. Не исключено, что его самодеятельность приведет к тому, что Будапешт потеряет председательство в ЕС.