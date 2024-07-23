Натякають Орбану на "вихід"? Країна-член ЄС зробила недвозначну заяву

Двостороння дипломатія Угорщини шкодить ЄС

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що час задуматись над місцем Угорщини у Європейському Союзі. Адже цінності країни сильно відрізняються від ЄС, особливо у питанні України.

Про це пише Iisalmen Sanomat. Зазначається, що погляди Угорщини, зокрема і прем'єр-міністра Віктора Орбана, не відповідають офіційній лінії Євросоюзу.

За словами Валтонен, Угорщина у своїй двосторонній дипломатії не повинна представляти або створювати враження, що вона представляє ЄС. Особливо, коли її прем'єр-міністр Віктор Орбан, наприклад, відвідує Москву і Пекін.

"Звичайно, це справа кожної окремої країни. Але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей", – зазначила очільниця фінського МЗС.

Проте вона наголосила, що не буде посилати Угорщині сигнал щодо перегляду її членства в ЄС.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна. Вона назвала його "місією умиротворення".

Водночас Орбан нещодавно відвідував і кандидата у президенти США Дональда Трампа. Угорський прем'єр розповів про його плани щодо припинення війни між Україною та Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пропонує Орбан у своєму мирному плані, який уже надіслали лідерам ЄС.