Испугался Харрис или политики Трампа? Илон Маск не будет жертвовать 45 миллионов на кампанию республиканца

Теперь многие задаются вопросом, что заставило генерального директора Tesla, возможно, изменить свое решение

Известный американский миллиардер Илон Маск, поддерживающий финансово предвыборную кампанию Дональда Трампа, опроверг заявления о ежемесячных многомиллионных пожертвованиях. По его словам, эта информация "не соответствует действительности".

Об этом пишет Independent. Журналисты напомнили, что недавно в прессе появились новости о том, что Илон Маск планирует тратить 45 миллионов долларов в месяц на комитет политических действий, поддерживающий президентскую кампанию Дональда Трампа.

Однако сейчас сам миллиардер решил опровергнуть эти слухи. По его словам, он не будет этого делать.

"То, что сообщается в средствах массовой информации, просто неправда", — сказал Маск консервативному комментатору Джордану Петерсону в интервью, вышедшем в понедельник. "Я не жертвую Трампу 45 миллионов долларов в месяц".

Как пишет UNN, теперь многие задаются вопросом, что заставило генерального директора Tesla, возможно, изменить свое решение.

Среди догадок фигурируют следующие:

Нестабильность личности

Приход Камалы Харрис на место Джо Байдена

Политическая стратегия Трампа, объявившего, что после избрания он намерен ввести тарифы на автомобили, произведенные в Мексике, в те самые дни, когда магнат Маск инвестировал в мексиканскую автомобильную промышленность.

Примечательно и то, что заявление Маска прозвучало за день до того как Tesla объявила, что ее прибыль во втором квартале упала на 45 процентов до $1,48 млрд на фоне падения продаж электромобилей.

Кроме того, Маск рассказал, что его привлекло в Трампе. По его словам, он считал, что Республиканская партия больше соответствует его взглядам на такие вопросы, как меритократия и свобода. Однако в то же время предприниматель подчеркивает, что его политическое мышление — это не то же самое, что "Сделай Америку снова великой (MAGA)" Дональда Трампа, а скорее "MAG" — "Сделай Америку великой".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Трампа подали жалобу на Харрис из-за предвыборного фонда Байдена.