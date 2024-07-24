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Испугался Харрис или политики Трампа? Илон Маск не будет жертвовать 45 миллионов на кампанию республиканца

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Илон Маск Новость обновлена 24 июля 2024, 17:12
Илон Маск. Фото rbc.ru

Теперь многие задаются вопросом, что заставило генерального директора Tesla, возможно, изменить свое решение

Известный американский миллиардер Илон Маск, поддерживающий финансово предвыборную кампанию Дональда Трампа, опроверг заявления о ежемесячных многомиллионных пожертвованиях. По его словам, эта информация "не соответствует действительности".

Об этом пишет Independent. Журналисты напомнили, что недавно в прессе появились новости о том, что Илон Маск планирует тратить 45 миллионов долларов в месяц на комитет политических действий, поддерживающий президентскую кампанию Дональда Трампа.

Однако сейчас сам миллиардер решил опровергнуть эти слухи. По его словам, он не будет этого делать.

"То, что сообщается в средствах массовой информации, просто неправда", — сказал Маск консервативному комментатору Джордану Петерсону в интервью, вышедшем в понедельник. "Я не жертвую Трампу 45 миллионов долларов в месяц".

Как пишет UNN, теперь многие задаются вопросом, что заставило генерального директора Tesla, возможно, изменить свое решение.

Среди догадок фигурируют следующие:

  • Нестабильность личности
  • Приход Камалы Харрис на место Джо Байдена
  • Политическая стратегия Трампа, объявившего, что после избрания он намерен ввести тарифы на автомобили, произведенные в Мексике, в те самые дни, когда магнат Маск инвестировал в мексиканскую автомобильную промышленность.

Примечательно и то, что заявление Маска прозвучало за день до того как Tesla объявила, что ее прибыль во втором квартале упала на 45 процентов до $1,48 млрд на фоне падения продаж электромобилей.

Кроме того, Маск рассказал, что его привлекло в Трампе. По его словам, он считал, что Республиканская партия больше соответствует его взглядам на такие вопросы, как меритократия и свобода. Однако в то же время предприниматель подчеркивает, что его политическое мышление — это не то же самое, что "Сделай Америку снова великой (MAGA)" Дональда Трампа, а скорее "MAG" — "Сделай Америку великой".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Трампа подали жалобу на Харрис из-за предвыборного фонда Байдена.

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