"Наглый захват денег": у Трампа подали жалобу на Харрис из-за предвыборного фонда Байдена

Эксперты и финансисты говорят, что ничего противозаконного здесь нет

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа 23 июля подал жалобу на вице-президента Камалу Харрис. Жалоба в Федеральную избирательную комиссию пошла из-за передачи в распоряжение Харрис избирательного фонда действующего президента Джозефа Байдена, который составляет 96 млн долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg. Отмечается, что в штабе Трампа это считают "нарушением закона"; в частности, юрист Трампа Дэвид Уоррингтон заявил о якобы "наглом захвате денег".

Известно, что после того, как Демократическая партия заменила Байдена на Харрис, название предвыборного штаба изменили, а счета кампании Байдена передали штабу вице-президента. Юридический вопрос такого рода еще никогда не поднимался, однако эксперты и финансисты говорят, что ничего противозаконного здесь нет. Представители Харрис уже заявили, что жалоба никак не повлияет на сбор и расходование средств.

"Республиканцы могут завидовать, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками, но безосновательные судебные иски – вроде тех, которые они годами подавали, чтобы подавить голоса избирателей и украсть выборы, – будут только отвлекать их, пока мы регистрируем волонтеров с избирателями и выиграем эти выборы", – сказал спикер кампании Харрис Чарльз Кретчмер Лутвак.

Отметим, что Харрис за первые 24 часа после того, как действующий президент США Джозеф Байден покинул президентскую гонку, установила рекорд по сборам на проведение президентской кампании. За сутки штаб Харрис привлек 81 миллион долларов США, что стало рекордным результатом за всю историю Соединенных Штатов.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.