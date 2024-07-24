Победный марш: Харрис получила поддержку демократов Конгресса

Харрис получила поддержку конгрессменов после того, как ее поддержали делегаты Демократической партии

Вице-президент Камала Харрис 23 июля получила поддержку фракций Демократической партии США в Конгрессе. Соответствующее заявление сделали главы партийных фракций в Палате представителей и в Сенате – Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

Об этом сообщает NBC News. Во время совместной пресс-конференции Джеффрис заявил, что считает Гаррис достойной кандидатурой: она, по его словам, "готова, хочет и может вести нас в будущее".

Когда я разговаривал с ней в воскресенье, она сказала, что хочет получить возможность выиграть номинацию самостоятельно и сделать это снизу вверх, а не сверху вниз. Мы с Хакимом глубоко уважали это. Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис", – в свою очередь добавил в разговоре с прессой Чак Шумер.

Как сообщалось ранее, 21 июля президент США Джо Байден вышел из избирательной гонки и поддержал Харрис как кандидат на предстоящих выборах. После этого кампания Харрис за сутки получила рекордные 81 миллион долларов в поддержку кампании.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.