Злякався Гарріс чи політики Трампа? Ілон Маск не жертвуватиме 45 мільйонів на кампанію республіканця

Тепер багато хто задається питанням, що змусило генерального директора Tesla, можливо, змінити своє рішення

Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який підтримує фінансово передвиборчу кампанію Дональда Трампа, спростував заяви про щомісячні багатомільйонні пожертвування. За його словами, ця інформація "не відповідає дійсності".

Про це пише Independent. Журналісти нагадали, що нещодавно у пресі з’явилися новини про те, що Ілон Маск планує витрачати 45 мільйонів доларів на місяць на комітет політичних дій, який підтримує президентську кампанію Дональда Трампа.

Проте зараз сам мільярдер вирішив спростувати ці чутки. За його словами, він цього не робитиме.

"Те, що повідомляється у засобах масової інформації, просто неправда", — сказав Маск консервативному коментатору Джордану Петерсону в інтерв’ю, яке вийшло в понеділок. "Я не жертвую Трампу 45 мільйонів доларів на місяць".

Як пише UNN, тепер багато хто задається питанням, що змусило генерального директора Tesla, можливо, змінити своє рішення.

Серед здогадок фігурують такі:

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Політична стратегія Трампа, який оголосив, що після обрання він має намір запровадити тарифи на автомобілі, вироблені в Мексиці, у ті самі дні, коли магнат Маск інвестував у мексиканську автомобільну промисловість.

Примітно й те, що заява Маска прозвучала за день до того, як Tesla оголосила, що її прибуток у другому кварталі впав на 45 відсотків до $1,48 млрд на тлі падіння продажів електромобілів.

Крім того, Маск розповів, що його привабило у Трампі. За його словами, він вважав, що Республіканська партія більше відповідає його поглядам на такі питання, як меритократія та свобода. Однак у той же час підприємець наголошує, що його політичне мислення — це не те саме, що "Зроби Америку знову великою (MAGA)" Дональда Трампа, а скоріше "MAG" — "Зроби Америку великою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп подав скаргу на Харріс через передвиборчий фонд Байдена.