В США заявили об уничтожении морских дронов хуситов в Красном море

В этот раз угроза торговым судам была вовремя ликвидирована

Американские военные уничтожили в Красном море три безэкипажных катера террористов из "Ансар Аллах" (хуситы). Террористы, судя по всему, в очередной раз пытались поразить торговые суда, однако дроны были перехвачены американскими кораблями.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM). Согласно данным американских военных, операция по уничтожению дронов состоялась еще 30 июля.

"Военные успешно уничтожили три надводных корабля без экипажа (USV) поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", — сообщили в Центкоме.

Для справки : хуситы ("Ансар Аллах") — террористическая группировка, действующая на территории северного Йемена вблизи границы с Саудовской Аравией. Их, как и многих других ближневосточных террористов, поддерживает Иран. Хуситы нападают на танкеры и контейнеровозы в Красном море. Поэтому по Йемену часто "прилетает" от европейской коалиции, которая охраняет судоходство в регионе.

Напомним, 23 июля украинский экипаж контейнеровоза уничтожил морской дрон хуситов в Красном море. В руках у членов экипажа было только стрелковое оружие, но его хватило, чтобы ликвидировать вражеский объект.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США признали хуситов террористами. Военизированной группировке предоставили статус специально назначенного глобального террориста. Причем хуситам было дано время на то, что прекратить нападения на гражданские корабли.