У Лукашенко скоро "перевыборы": Тихановская рассказала, выйдут ли белорусы на протесты

Лукашенко боится себя кем-то заменить

Уже в следующем году в Беларуси планируется пройти псевдовыборы самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Поэтому большинство начинает волновать вопрос, какую именно тактику он выберет в этом году или, возможно, посадит на это место кого-то из своих сыновей.

Ответы на эти вопросы "Телеграфу" дала лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская в материале: "Лукашенко без Путина не продержится и несколько дней. Но сейчас они зависят от другой страны".

"Псевдовыборы — это точно. Даже это слово здесь невозможно использовать. Это назначение Лукашенко самого себя самим собой. И какие он сейчас продумывает комбинации в голове — заменить себя кем-то или нет — мы можем только догадываться, потому что эксперты говорят разное. Некоторые считают, что он может вообще не организовывать этот "ритуал", потому что очень боится белорусов", — говорит она.

Несмотря на это, по мнению Тихановской, он также боится кем-то себя заменить, ведь всю эту структуру в течение 30 лет строил под себя, и не будет нового человека, который смог бы его вот так удачно заменить. В то же время в этой ситуации самое главное, что белорусы не примут никого — ни его сыновей, ни какого-нибудь российского ставленника, ни кого-то, кого он вместо себя поставит.

"Это будет постоянная страна турбулентности. Белорусы не смирятся и будут продолжать давление на режим. Поэтому он сколько угодно может манипулировать", — добавляет лидер демократов.

Она отмечает, что ни одному белорусу будет невозможно выставить свою кандидатуру на эти фейковые выборы. В то же время, могут быть превентивные массовые задержания, если этот "ритуал" состоится.

"И не дай Бог кто-то решит показать героизм и зарегистрироваться кандидатом. Это дорога в тюрьму", — говорит Тихановская.

По ее словам, в любом случае, нужно воспользоваться этой ситуацией. Но это не тот триггер, который выведет людей на улицу, потому что триггер должен быть очень четким и понятным в плане того, что переломит ситуацию в стране. А переназначение Лукашенко самого себя – это не триггер для белорусов.

"Но провести какую-то крупную кампанию антирежимную, или проевропейскую, или проукраинскую на фоне, как момент — это, конечно, мы сделаем", — добавляет лидер демократических сил.

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко отдал приказ войскам на границе Украины, ведь ситуация дошла до развязки.