Вже готується до пенсії? Лукашенко придумав, як убезпечити себе та свою сім’ю

Законопроект ще має розглянути парламент країни

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив запровадити нову статтю до Кримінального кодексу країни. Вона передбачає запровадження кримінального покарання за насильство чи загрози колишньому президентові та членам його сім’ї.

Про це повідомляє "Наша ніва". Наголошується, що Лукашенко особисто вніс відповідний законопроект на розгляд парламенту.

Стаття 366-1 Кримінального кодексу називатиметься "Насильство або загроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень". Також у документі йдеться і про членів його сім’ї.

За насильство на їхню адресу (або загрози) або пошкодження їхнього майна пропонується присуджувати від трьох до п’яти років виправних робіт або від трьох до восьми років колонії. Також пропонується доповнити статті 367 (наклепи на президента) та 368 (образа президента). У разі набуття чинності цим законом, у Кримінальний кодекс додадуть слова "колишнього президента".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко почав готувати людей до того, що у майбутньому на його місце прийде хтось інший. За його словами, він уже сам говорить про це публічно.