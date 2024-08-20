Хорошо знаком украинцам. Трамп назвал имя вероятного личного советника в случае победы

Республиканец очень его ценит

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что в случае своей победы на выборах будет рассматривать назначение американского миллиардера Илона Маска в качестве своего советника или члена кабинета. Ранее о таком желании заявлял и сам Маск.

Трамп позитивно ответил на вопрос, готов ли он пригласить Маска в команду в случае победы на выборах. При этом он назвал миллиардера "бриллиантовым парнем", пишет Reuters.

"Он очень умный парень. Я бы, конечно, сделал это, если бы он это сделал, я бы, конечно, сделал. Он блестящий парень (brilliant guy)", — сказал кандидат в президенты США.

Напомним, в своем недавнем публичном разговоре с Трампом Маск сказал, что хотел бы присоединиться к работе его администрации, если тот победит. По его словам, Маск хотел бы быть членом некой комиссии по эффективности власти, которая бы гарантировала, что деньги налогоплательщиков тратятся должным образом.

Стоит отметить, что для Украины Маск неоднозначная фигура — с одной стороны, через несколько дней после полномасштабного нападения России на Украину он легко согласился на твит украинского министра дать ВСУ терминалы Starlink со спутниковым интернетом. Благодаря ему украинские военные получили преимущество, которого не было у россиян — связь и быстроту принятия решений.

Однако вскоре оказалось, что Маск благодаря Starlink подглядывал за войной с собственного ноутбука. При этом он не скрывал, что продолжает общение с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ну мы прекрасно поговорили с Путиным", сказал он об одном из их разговоров.

Более того, по сообщениям CNN, в 2022 году Маск тайно отключил работу Starlink у побережья оккупированного Крыма. Этим шагом он хотел сорвать атаку ВСУ подводными дронами на российский военно-морской флот. Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и в конце концов их выбросило на берег.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Маск выступает против вступления Украины в НАТО. Он заявлял, что это грозит миру "ядерным апокалипсисом".