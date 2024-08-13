Маск попросился в команду Трампа, если тот победит на выборах: каким был ответ

Кандидат в президенты с энтузиазмом воспринял его предложение

В случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, американский миллиардер Илон Маск хотел бы присоединиться к работе его администрации. Об этом он сказал в ходе интервью с Трампом, которое представил как "разговор" с ним.

"Я думаю, что было бы замечательно иметь комиссию по эффективности власти, которая бы рассматривала эти вопросы и гарантировала, что деньги налогоплательщиков, заработанные налогоплательщиками, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в такой комиссии", — сказал Маск, чьи слова цитирует CNN.

Трамп с энтузиазмом воспринял его предложение, заявив, что был бы "очень рад", если бы Маск присоединился к работе в его администрации. Кандидат в президенты сказал, что Маск является "замечательным экономистом", имея в виду меры по сокращению расходов, которые миллиардер осуществил в своих компаниях.

Напомним, в этом же разговоре Трамп сказал, что в случае своей победы на выборах, надеется вновь найти общий язык с президентом США Владимиром Путиным. Он назвал диктатора "хорошим переговорщиком" и заявил, что глубоко понимает таких лидеров как Путин и Ким Чен Ын. По мнению кандидата в президенты США, они с недоверием относятся к нынешнему руководству Штатов, включая как президента Джо Байдена, так и кандидата от демократов Камалу Харрис.

Как сообщал "Телеграф", британский премьер-министр Кир Стармер раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен высказался о начале гражданской войны в Великобритании, а Стармер отметил, что таким заявлениям "нет оправдания".