Богатейший человек планеты, покоритель Марса. 10 фактов об Илоне Маске

Эпатажный миллиардер сегодня отмечает 53-й день рождения

Миллиардер Илон Маск сегодня празднует 53 года. Он стоит за такими инновационными компаниями как SpaceX, Tesla и Neuralink, и является самым богатым человеком в мире. "Телеграф" собрал несколько интересных фактов об Илоне Маске, которые вы могли не знать.

1. Родился в Африке, считает себя канадцем и американцем

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, Южная Африка. Его отец, Эррол Маск, — инженер и предприниматель, владевший изумрудной шахтой в ЮАР.

В 17 лет он переехал в Канаду, чтобы учиться в университете, а затем отправился в Соединенные Штаты, чтобы продолжить образование и начать свою карьеру предпринимателя.

Хотя он родился в Южной Африке, Маск считает себя канадцем и американцем.

2. Написал первую игру в 12 лет

В 10 лет Маск получил свой первый компьютер Commodore VIC-20 и стал самостоятельно учиться программировать. Уже в 12 лет он написал свою первую компьютерную игру, которую назвал Blast. Игрок управлял космическим кораблем и стрелял по врагам.

3. Хотите колонизировать Марс

Маск мечтает создать самодостаточную человеческую колонию на Марсе, которая с течением времени сможет поддерживать себя без необходимости поддержки с Земли. Колония может обеспечить человечеству новый дом на случай, если Земля станет непригодной для жизни.

SpaceX Маска активно разрабатывает ракеты Starship, а также космические корабли и жилые модули для Марса.

4. Его технологии изменили мир

Маск является известным инноватором и основал несколько компаний, разработавших революционные технологии, оказавшие значительное влияние на мир. Среди них:

электромобили Tesla помогли популяризировать этот вид транспорта и сделать их более доступными для широкой общественности.

SpaceX стала первой частной компанией, успешно выведшей на орбиту, выведшей на орбиту и вернувшей космический корабль. Разрабатывает многоразовые ракеты-носители для космических полетов и удешевляет доступ в космос.

Искусственный интеллект. Лаборатория OpenAI была основана Маском в 2015 году.

Являлся соучредителем компании X.com, которая затем объединилась с Confinity и стала PayPal. Под его руководством, PayPal быстро приобрел популярность как удобный и безопасный способ осуществлять онлайн-платежи.

5. Назвал ребенка в честь формулы

Илон Маск назвал ребенка в честь математической формулы. Его сын X Æ A-12, рожденный в мае 2020 года, имеет имя, включающее математические символы и ссылку на искусственный интеллект.

Что это значит:

X: Это римская цифра 10, по словам Маска, символизирующая неизвестное и потенциал.

Æ: Это лигатура, объединяющая в себе латинские буквы "Ae". Маск не объяснил значение этой части имени, но некоторые люди считают, что это ссылка на искусственный интеллект или любовь.

A-12: Это ссылка на Archangel-12, любимый самолет Маска, Lockheed A-12.

Всего же у Маска двенадцать детей. Его первый ребенок родился в 2002 году, а последний ребенок родился в начале 2024 года.

Джастин Уилсон (6 детей); певица Граймс (3 детей), Шивон Зили (3 детей)

6. Наблюдал за войной в Украине с ноутбука

Через несколько дней после нападения России на Украину Илон Маск легко согласился на твит украинского министра дать ВСУ терминалы Starlink со спутниковым интернетом. С легкой руки Маска украинские военные получили преимущество, которое не было у россиян — связь и быстрота принятия решений.

Однако уже через некоторое время технологическое преимущество превратилось в недостаток. Оказалось, что непредсказуемый Маск благодаря Starlink подглядывал за войной из собственного ноутбука.

Вот цитата из статьи New Yorker:

"Телефоном Маск сказал, что смотрит в ноутбук и видит "весь ход войны" на карте активности Starlink. А через три минуты он сказал: "Ну мы прекрасно поговорили с Путиным".

7. Сорвал атаку ВСУ

Смотреть за войной с ноутбука – не самый большой "прокол" Маска, он в нее еще и вмешивался. CNN сообщило, что в 2022 году Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма.

Таким образом, он хотел сорвать атаку ВСУ подводными дронами на российский военно-морской флот. Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и в конце концов их выбросили на берег.

8. Умеет нести глупости, наносящие ущерб

Миллиардер активен в соцсетях, где часто делится своими мыслями по разным вопросам. Иногда действия или выражения Маска оказывают негативное влияние на акции его компаний. Вот некоторые из них:

В 2018 году Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире "Joe Rogan Experience". После этого акции Tesla упали на 10%.

https://www.youtube.com/watch?v=UXh13J2LlXs

В этом же году на 1 апреля пошутил о банкротстве своей компании. Результат обвал 5%.

В 2023 году Маск предупредил, что высокие процентные ставки могут снизить спрос на Tesla. Этим он обрушил акции компании на 9,7%.

9. Самый богатый человек планеты

Тройка лидеров в списке богатейших людей планеты постоянно меняется местами, но в ней стабильно остается Илон Маск. Сейчас Маск на первом месте с состоянием в 213 миллиардов долларов.

10. Мать в 76 лет является моделью

Мэй Маск – сильная и независимая женщина. В свои 76 лет она успешная модель, снимавшаяся для обложки Vogue. Она также является диетологом и писательницей.

Мэй Маск Написала две книги: "Женщина, которая имеет план: Как я воспитала Илона Маска и других успешных детей" (2019) и "Мои шрамы лучше твоих бриллиантов" (2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Илону Маску удалось найти человека, вживившего себе чип в мозг для проекта Neuralink. Пациент может управлять компьютерной мышкой только благодаря силе мысли.