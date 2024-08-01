Илон Маск вновь рвется на ринг: соперником может стать президент Венесуэлы

Предприниматель обвинил руководство Венесуэлы в фальсификации выборов

Американский миллиардер Илон Маск после обещания устроить бой с основателем Facebook Марком Цукербергом решил найти себе новую жертву. На этот раз им стал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В последние несколько дней Маск активно поддерживал народ Венесуэлы, который вышел на масштабные протесты, и обвинял Мадуро в фальсификации результатов выборов. В ответ на это глава государства вызвал миллиардера на честный бой в прямом эфире.

"Наш новый заклятый враг, знаменитый Илон Маск… Он хотел бы прийти со своими ракетами и армией и вторгнуться в Венесуэлу… Хочешь поединок? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов. Я не боюсь тебя, Илон Маск. Давай драться, в любом месте", — сказал он.

В ответ Маск написал несколько оскорбительных фраз в сторону Мадуро, а затем принял вызов. Позже он предположил, что глава Венесуэлы "испугается".

Миллиардер в случае его победы предложил Мадуро покинуть пост президента, а в случае поражения готов предоставить ему бесплатный билет на Марс.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.

Оппозиция результаты выборов не признала. После этого в стране начались масштабные протесты, которые переросли в массовые беспорядки.