"Нет оправданий": британский премьер раскритиковал Илона Маска

Ему четко объяснили, в чем он не прав

Британский премьер-министр Кир Стармер, поддерживающий вступление Украины в НАТО, раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен высказался о начале гражданской войны в Великобритании, а Стармер отметил, что таким заявлениям "нет оправдания".

Позицию премьер-министра передал его пресс-секретарь, выступивший с речью по поводу беспорядков в стране 5 августа. Об этом пишет The Times.

В Великобритании раскритиковали Маска

"То, что мы видели в этой стране, ― это организованный насильственный бандитизм, которому нет места ни на наших улицах, ни в Интернете", ― сказал спикер премьера, добавив, что заявлению Маска о гражданской войне "нет оправданий".

Спикер отметил, что группа людей, устроившая протесты, не является всем населением Британии. Это меньшинство. Он привел в пример граждан, которые вышли на улицы, чтобы убрать их после беспорядков.

Напомним, после начала протестов в Британии Илон Маск прокомментировал сообщение американской комментатора правого направления Эшли Сент-Клер, которая поделилась своим мнением по поводу протестов. По ее словам, это "следствие массовой миграции и открытых границ". Предприниматель оставил такой комментарий: "Гражданская война неизбежна".

Беспорядки в Британии начались после нападения несовершеннолетнего мигранта на детский танцевальный класс в Саутпорте. От ножевых ранений скончались три девочки.

В некоторых городах начались антимигрантские протесты. Не обошлось без стычек с полицией. В правоохранителей бросали брусчатку и другие предметы. Известно о задержании более 90 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Илон Маск поспорил в Интернете с Мадуро, президентом Венесуэлы. Зашла речь о драке.