Строительная отрасль Чехии остановилась бы без украинских рабочих

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западных лидеров оказать помощь в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Однако они не пошли ему навстречу, и дело не только в гуманизме.

Как пишет Bloomberg, политики "от Польши до Венгрии" отметили, что не будут отправлять беженцев назад, пока продолжается конфликт. Отмечается, что основная причина — потребность в рабочей силе.

"…большинство стран Центральной и Восточной Европы испытывают нехватку рабочей силы, и такие государства, как Польша и Чешская Республика, не желают терять людей", — говорится в статье.

Например, глава главной лоббистской организации чешской розничной торговли и сферы услуг Томаш Проуза пояснил, что многие компании в его стране зависят от украинских работников. Более того, некоторые отрасли без них вообще бы остановились.

"Честно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и упорного труда украинских беженцев. Например, строительная отрасль полностью остановилась бы без украинских рабочих", — сказал он.

В Чехии украинские беженцы заплатили почти в два раза больше налогов в первом квартале года, чем получили в виде социальных пособий, показали данные Министерства труда. Кроме того, в стране также самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе — 2,7%, что затрудняет поиск работников.

В Польше, которая приняла у себя 950 000 украинских беженцев, в 2023 году, их вклад в валовой внутренний продукт составил от 0,7% до 1,1% в прошлом году. Согласно отчету УВКБ ООН и бухгалтерской фирмы Deloitte, семьи украинских беженцев в Польше обеспечивают себя сами, при этом 80% их доходов — деньги, заработанные ими в стране. Более того, беженцы вышли на рынок труда быстрее, чем ожидалось.

Как сообщал "Телеграф", немецкий министр выступил против выплат украинским мужчинам, которые выехали во время войны. Он назвал из "дезертирами".