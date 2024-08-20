Захід відмовив Зеленському у допомозі з поверненням чоловіків до України: у чому справжня причина

Будівельна галузь Чехії зупинилася б без українських робітників

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав західних лідерів надати допомогу у поверненні чоловіків призовного віку до України. Однак вони не пішли йому назустріч, і справа не у гуманізмі.

Як пише Bloomberg, політики "від Польщі до Угорщини" зазначили, що не відправлятимуть біженців назад, доки триває війна. Наголошується, що основна причина – потреба в робочій силі.

"…більшість країн Центральної та Східної Європи відчувають нестачу робочої сили, і такі держави, як Польща та Чеська Республіка, не бажають втрачати людей", — йдеться у статті.

Наприклад, глава головної лобістської організації чеської роздрібної торгівлі та сфери послуг Томаш Проуза пояснив, що багато компаній у його країні залежать від українських працівників. Щобільше, деякі галузі без них взагалі зупинилися б.

"Чесно кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і наполегливої праці українських біженців. Наприклад, будівельна галузь повністю зупинилася б без українських робітників", — сказав він.

У Чехії українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги, показали дані Міністерства праці. Крім того, у країні також найнижчий рівень безробіття в Європейському союзі — 2,7%, що ускладнює пошук працівників.

У Польщі, яка прийняла у себе 950 000 українських біженців, у 2023 році їхній внесок у валовий внутрішній продукт становив від 0,7% до 1,1% минулого року. Згідно зі звітом УВКБ ООН та бухгалтерської фірми Deloitte, сім’ї українських біженців у Польщі забезпечують себе самі, при цьому 80% їхніх доходів — гроші, які вони заробили в країні. Мало того, біженці вийшли на ринок праці швидше, ніж очікувалося.

Як повідомляв "Телеграф", німецький міністр виступив проти виплат українським чоловікам, які виїхали під час війни. Він назвав із "дезертирами".