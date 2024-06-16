"Дезертиры": немецкий министр жестко призвал прекратить выплаты украинским беженцам

Политик требует срочного измнения курса

Немецкий министр выступил против выплат украинским мужчинам, которые выехали во время войны. Он назвал из "дезертирами".

Об этом пишет газета Welt, ссылаясь на слова министра внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбгена. Он критикует выплату денег беженцам из Украины и считает это "фундаментальной ошибкой".

"Невозможно говорить о поддержке Украины наилучшим образом и в то же время о поддержке дезертировавших украинцев. Федеральное правительство должно срочно подумать об изменении курса. Меньшее, что мы можем сделать, это не платить деньги гражданам, и особенно мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине в Украине. Мужчины нужны для этого", — заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что значительная часть украинских беженцев в Германии останется без выплат.

Также мы сообщали о том, что экс-глава МИД Владимир Огрызко спрогнозировал "Телеграфу" пересмотр европейцами гуманитарной политики в отношении военнообязанных украинцев. Больше об этом читаейте в материале под названием "Мобилизация в Украине. Будет ли Киев усиливать давление на ЕС, чтобы вернуть мужчин — дипломат оценил нюансы".