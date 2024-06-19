Из-за украинских беженцев: в Германии предложили отправлять своих политиков на войну

Немецким политикам напомнили, что они живут в мирной стране и осуждать других непорядочно

В Германии ответили на заявление о том, что украинские беженцы — "дезертиры" и им нужно урезать выплаты. Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер заявил, что все недовольные немецкие политики должны поехать воевать в Украину.

Об этом сообщает BILD. Негативно в сторону украинцев высказались минимум два немецких политика и оба от Христианско-демократического союза Германии.

"Украинцы ленивые и трусливые? Постыдись, ХДС! Что происходит с политиками, которые думают такое, а затем ещё и пишут? Меня ошеломили два депутата от ХДС. Их слова показывают, что солидарность с Украиной у некоторых членов ХДС/ХСС, видимо, только до тех пор, пока она выгодна. Как только настроения меняются, как сейчас, возвращается чистый популизм, который, очевидно, призван вернуть избирателей от АДГ и Союза Сары Вагенкнехт (BSW). Когда политики говорят, что люди "уклоняются" от войны, я рекомендую им самим пережить эту войну. Убийства, трупы, пытки и смерть. Разрушенные города. А каждую ночь — страх не увидеть следующее утро", — заявил Пауль Ронцхаймер.

Он добавил, что есть и мужчины, которые не хотят воевать в Украине и приехали в Германию с семьями. Но никто не имеет право упрекать их и называть уклонистами, ведь сам живет в безопасности и мире. К тому же, это непорядочно.

"Когда ХДС утверждает, будто украинцы — ленивые дезертиры, уклоняющиеся от военной службы и севшие нам на шею, то это риторика, не имеющая ничего общего с христианской партией. Представители партии, которая своей политикой годами укрепляла военного преступника Путина (газ, почти без санкций, Минские соглашения), теперь осмеливаются вести предвыборную кампанию за счёт украинцев — у меня просто нет слов", — резюмировал Пауль Ронцхаймер.

Напомним, что в Германии продолжается дискуссия о выделении украинским беженцам гражданского пособия (Bürgergeld) в 563 евро в месяц. Ряд немецких политиков потребовал, чтобы выплаты были стандартными на уровне 460 евро. При этом в правительстве заявили, что пока не планируют снижать пособие. Лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что украинские мужчины призывного возраста обязаны вернуться в Украину и отправиться на фронт. Его поддержал депутат от ХДС Штеффен Бильгер, который сказал, что украинцы занимают места немцев в очереди за жильём и к врачам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии задумались над победой России и последствиях от этого. Если Украина проиграет, то немцам придется принять миллионы новых беженцев.