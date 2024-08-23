Бывший директор ЦРУ предупредил об опасности победы Трампа: разрешит Путину делать все

Предвыборные страсти разгораются

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост президента представляет значительную угрозу глобальной безопасности. Перед тем, как Камала Харрис официально приняла номинацию кандидата на пост президента от Демократической партии, Панетта предупредил, что Трамп "говорит таким тиранам, как Путин, что они могут делать все, что захотят".

Панетта, который два года был главой ЦРУ и руководил специальной операцией по уничтожению Усамы бен Ладена в 2011 обратился к тысячам людей в Объединенном центре в Чикаго. Он предупредил, что, если Трамп вернется в Овальный кабинет, он "бросит наших союзников и изолирует Америку", сообщает британский таблоид Daily Express.

Харрис же, отметил Панетта, готова поддержать союзников. Она недвусмысленно заявила о своей позиции.

"Она посмотрела нашим союзникам в глаза и сказала: "Америка вас поддержит", — сказал он.

Тем временем в Чикаго перед выступлением Харрис в качестве официального кандидата на пост президента состоялись антиизраильские протесты, сообщает Fox News. Демонстранты пытались склонить Харрис на свою сторону. Они несли плакаты "Есть одно решение – революция интифады" и "да здравствует интифада". На арабском языке слово "интифада" означает "подъем", "потрясение" или "избавление". В контексте нескольких десятилетий борьбы между палестинцами и израильтянами "интифада" означает организованное восстание, поддерживаемое как простыми палестинцами, так и различными политическими игроками в регионе и направленное против Израиля.

Стоит отметить, что в конце июля Камала Харрис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявила, что война Израиля с ХАМАС сложна, и что "слишком часто разговор носит двойной характер, когда реальность является чем-то другим". По словам политика, хотя она поддерживает право Израиля на самооборону, в то же время, она "не будет молчать" о страданиях гражданского населения Газы.

Напомним, Израиль начал военную операцию в Газе после жестокого нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года. Тогда боевики убили около 1200 человек, преимущественно мирных жителей, среди которых было много женщин, детей, стариков. Еще 253 человека были взяты в заложники. В ходе ответных действий Израиля по зачистке террористических сетей в Газе, погибли десятки тысяч палестинцев.

Как сообщал "Телеграф", на съезде в Чикаго делегаты Демократической партии проголосовали за партийную платформу – документ, определяющий основные приоритеты на следующие годы как во внутренних, так и внешних вопросах. Речь в нем шла и об Украине.