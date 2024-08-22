Согласился на предложение: Тим Уолз может стать вице-президентом США, кто он и что говорит об Украине

Он стал активным поклонником Камалы Харрис после того, как она начала свое участие в президентских выборах.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз на съезде Демократической партии США объявил о согласии баллотироваться на должность вице-президента на предстоящих выборах.

Об этом сообщает Официальный канал Российской службы BBC News в телеграмме. Он говорит, что для него это большая честь принять номинацию на пост вице-президента США.

В своей речи он поблагодарил Камалу Харрис "за доверие и приглашение принять участие в этой невероятной кампании". А президенту США Джо Байдену – за четыре года лидерства.

"Неважно, кто вы, Камала Харрис будет отстаивать вашу свободу жить той жизнью, которой вы хотите", — сказал Уолз.

Он вспомнил свое детство в Небраске в "городе с населением 400 человек" и сказал, что вырос, научившись заботиться о своих соседях.

"В Миннесоте мы уважаем наших соседей и их личный выбор", — добавил он.

Как рассчитывают в партии, его имидж жителя маленького городка на Среднем Западе может привлечь независимых и консервативных избирателей.

Что известно о Тиме Уолзе

Уолз, бывший педагог, в настоящее время занимает должность губернатора Миннесоты второй срок и возглавляет Демократическую ассоциацию губернаторов.

До этого он 12 лет работал в Конгрессе и представлял консервативный сельский округ. Также Уолз является бывшим военнослужащим Национальной гвардии США.

Губернатор Миннесоты стал активным поклонником Камалы Харрис после того, как она начала свое участие в президентских выборах. В частности, он критиковал ее оппонента экс-президента Дональда Трампа.

Союзник Украины

Что касается войны в Украине, судя по его заявлениям, он придерживается той же позиции, что и большинство ведущих политиков Демократической партии: Украине нужно помогать.

В феврале этого года Миннесота под руководством Уолза установила особые отношения с Черниговской областью Украины.

"Миннесота продолжит поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию, — написал по этому поводу Уолз в сети Х. — Я посетил посольство Украины, чтобы установить официальные отношения между общественным, частным и научным секторами Миннесоты и Черниговской области, укрепив связи нашего штата с Украиной".

Президентские выборы в США в 2024 году

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября этого года. 19 июля бывший президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Джо Байден 21 июля объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он добавил, что в интересах его партии и страны, чтобы ушел в отставку и сосредоточился исключительно на исполнении обязанностей президента до конца своего срока. После этого Харрис заявила, что намерена участвовать в выборах президента США вместо Джо Байдена. 25 июля Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах президента США. Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и есть ли шансы на победу.