В СМИ привели правдивые факты

В среду, 21 августа, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии на президентских выборах, вице-президент Камала Харрис, встречалась с президентом России Владимиром Путиным за несколько дней до того, как РФ напала на Украину в 2022 году.

Издание CNN опровергло ложное заявление Трампа. Аналитики приводят несколько фактов, указывающих на то, что этого не могло быть.

Что сказал Трамп

В речи в Северной Каролине Трамп сказал: "Вспомните, когда Байден послал Камалу в Европу, чтобы остановить войну в Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня он напал. Как она поступила? Как вы считаете, хорошо ли она выполнила свою работу?.. Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "Не делай этого". (Генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог был в Северной Каролине.)

Издание пишет, что утверждения Трампа ложны. Харрис никогда не встречалась с Путиным. На самом деле она встречалась с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Тогда Путина на конференции не было.

В России заявили следующее: "Откровенно говоря, я не могу вспомнить ни одного контакта между президентом Путиным и миссис Харрис", — сказал спикер Кремля.

В CNN добавили, что администрация Байдена все еще пыталась сдержать вторжение в Украину во время поездки Харрис на конференцию в Германии в 2022 году, но высокопоставленные должностные лица администрации, включая самого президента Джо Байдена, дали понять, что они верят, что Путин уже движется к вторжению. Когда Харрис направлялась в Германию, Байден сказал журналистам, что, по его мнению, российская атака "произойдет в течение следующих нескольких дней".

В день начала Мюнхенской конференции журналисты сообщили, что высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Харрис имеет три ключевые цели: "Сосредоточиться на "быстро меняющейся" ситуации на месте, поддерживать полное согласие с партнерами и направить четкое сообщение России, что США предпочитает дипломатию, но готов в случае российской агрессии".

Следует обратить внимание и на то, что Мюнхенская конференция проходила с 18 по 20 февраля 2022 года; Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что губернатор Миннесоты Тим Уолз на съезде Демократической партии США объявил о согласии баллотироваться на должность вице-президента на предстоящих выборах.