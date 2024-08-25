Сто биологических и трое родных детей: что известно о семье Павла Дурова и есть ли у него жена

Россиянин никогда не был женат

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в субботу, 24 августа, признавался, что имеет более 100 биологических детей, однако ни один из них не родной. Личная жизнь миллиардера всегда была покрыта тайной, однако недавно прошли подробности его жизни с женщиной, которая родила ему троих детей.

Об отношениях Павла Дурова ходило много слухов в СМИ, в частности, ему приписывали роман с Дарьей Бондаренко. Более того, по сплетням, именно она — мать двух его детей. Однако эти слухи не подтвердились.

Семья Павла Дурова

По словам самого предпринимателя, он никогда не был женат. Однако у него есть трое детей, которые носят его фамилию. Об этом рассказала женщина, по имени Ирина Болгар, пропагандистскому изданию.

"Да, я иметь троих детей Павла Дурова, это правильно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом официально не зарегистрирован, но дети носят фамилию отца" , – поделилась девушка.

100 детей Павла Дурова

Как сообщил Павел Дуров на своем канале, стал одним из доноров программы ЭКО. Эта процедура помогает женщинам забеременеть путём искусственного оплодотворения. Его "материал" помог стать родителями более ста пар в 12 странах мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Павел Дуров в детстве и молодости. Мы также собрали интересные факты из его биографии.