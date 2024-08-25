Поки Дурова затримували, його колишня святкувала: що відомо про Ірину Болгар і як вона виглядає (фото)

Мільярдер завжди приховував своє особисте життя

Засновник соціальної мережі "Вконтакті" та месенджера Telegram Павло Дуров, якого заарештували у Франції 24 серпня, як виявилося, має цивільну дружину, яка народила йому трьох дітей. У день затримання Дурова вона відсвяткувала свій день народження.

Про наявність дружини у Павла Дурова повідомила сама так звана кохана мільярдера Ірина Болгар наприкінці липня цього року. Однак ця інформація не підтверджена. Жінка також заявила, що вони мають спільних дітей із програмістом, які носять його прізвище, однак офіційно шлюб не укладали. Про це жінка розповіла російському виданню Forbes.

Чи досі вони із Павлом Дуровим у стосунках, Ірина не розповіла і відмовилася показувати спільні фото з мільярдером. Однак пізніше опублікувала знімок із так званим коханим та дітьми.

У суботу, 24 серпня, Ірина Болгар святкувала свій день народження попри затримання Павла Дурова. Жінка показала в соцмережах святковий тортик і кадри зі свого свята.

Що відомо про Ірину Болгар

Як зазначено в "шапці" профілю жінки, вона юристка та йогиня, а також займається підтримкою прав людини та фемінізму. Зараз Ірина Болгар проживає у Швейцарії, а сам Дуров — в ОАЕ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Павло Дуров у дитинстві та молодості. Також ми поділилися, як змінилося його обличчя після пластичних операцій.