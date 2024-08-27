Укр

Арест Дурова ставит под угрозу связь россиян на поле боя, - Рolitico

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Российские военные и Павел Дуров Новость обновлена 27 августа 2024, 07:45
Российские военные и Павел Дуров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политики РФ призывают освободить его

Хотя владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, публично дистанцируется от Москвы, его платформа стала жизненно важной для координации действий российской армии в Украине. По этой причине для Z-пабликов его арест стал настоящим потрясением.

Как пишет Рolitico, из-за проблем с собственной защищенной системой связи, Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя. Также он является основным средством связи для военных блогеров и СМИ, поддерживающих войну, и миллионов простых россиян.

"Они фактически задержали главу коммуникаций российской армии", — заявили на одном из Z-пабликов в Telegram.

Канал Dva Mayora сообщил, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram. Арест Дурова может ускорить разработку независимой системы связи в РФ.

Российские политики призывают освободить Дурова. Так, вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков написал в Telegram, что арест Дурова "может иметь политические мотивы и быть инструментом для получения доступа к персональным данным пользователей Telegram". Он предлагает в случае, если французские власти откажутся освободить Дурова, "приложить все усилия для его перемещения в ОАЭ или Российскую Федерацию".

Как отмечает Рolitico, в РФ обеспокоены, что Дуров может передать ключи шифрования французским властям. Это даст им доступ к сообщениям, которые пользователи считали зашифрованными.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание Дурова. Он заявил, что его никоим образом нельзя назвать политическим решением. Политик подчеркнул, что его арестовали в рамках продолжающегося во Франции судебного расследования.

Теги:
#Франция #Арест #Война #Павел Дуров