Арест Дурова ставит под угрозу связь россиян на поле боя, - Рolitico

Политики РФ призывают освободить его

Хотя владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, публично дистанцируется от Москвы, его платформа стала жизненно важной для координации действий российской армии в Украине. По этой причине для Z-пабликов его арест стал настоящим потрясением.

Как пишет Рolitico, из-за проблем с собственной защищенной системой связи, Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя. Также он является основным средством связи для военных блогеров и СМИ, поддерживающих войну, и миллионов простых россиян.

"Они фактически задержали главу коммуникаций российской армии", — заявили на одном из Z-пабликов в Telegram.

Канал Dva Mayora сообщил, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram. Арест Дурова может ускорить разработку независимой системы связи в РФ.

Российские политики призывают освободить Дурова. Так, вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков написал в Telegram, что арест Дурова "может иметь политические мотивы и быть инструментом для получения доступа к персональным данным пользователей Telegram". Он предлагает в случае, если французские власти откажутся освободить Дурова, "приложить все усилия для его перемещения в ОАЭ или Российскую Федерацию".

Как отмечает Рolitico, в РФ обеспокоены, что Дуров может передать ключи шифрования французским властям. Это даст им доступ к сообщениям, которые пользователи считали зашифрованными.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание Дурова. Он заявил, что его никоим образом нельзя назвать политическим решением. Политик подчеркнул, что его арестовали в рамках продолжающегося во Франции судебного расследования.