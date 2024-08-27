Арешт Дурова ставить під загрозу зв’язок росіян на полі бою, — Politico

Політики у РФ закликають звільнити його

Хоча власник популярного месенджера Telegram Павла Дурова, затриманого у Франції, публічно дистанціюється від Москви, його платформа стала життєво важливою для координації дій російської армії в Україні. З цієї причини для Z-пабліків його арешт став справжнім потрясінням.

Як пише Рolitico, через проблеми із власною захищеною системою зв’язку, Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою. Також він є основним засобом зв’язку для військових блогерів та ЗМІ, які підтримують війну, та мільйонів простих росіян.

"Вони фактично затримали главу комунікацій російської армії", — заявили на одному з Z-пабліків у Telegram.

Канал Dva Mayora повідомив, що російські спеціалісти працюють над альтернативою Telegram. Арешт Дурова може прискорити розробку незалежної системи зв’язку у РФ.

Російські політики закликають звільнити Дурова. Так, віцеспікер Держдуми РФ Владислав Даванков написав у Telegram, що арешт Дурова "може мати політичні мотиви та бути інструментом для отримання доступу до персональних даних користувачів Telegram". Він пропонує у випадку, якщо французька влада відмовиться звільнити Дурова, "докласти всіх зусиль для його переміщення в ОАЕ або Російську Федерацію".

Як зазначає Рolitico, у РФ стурбовані, що Дуров може передати ключі шифрування французькій владі. Це дасть їй доступ до повідомлень, які користувачі вважали зашифрованими.

Як повідомляв "Телеграф", президент Франції Емманюель Макрон прокоментував затримання Дурова. Він заявив, що його аж ніяк не можна назвати політичним рішенням. Політик наголосив, що його заарештували в рамках судового розслідування, що триває у Франції.