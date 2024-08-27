Не только телефонист: Макрон ведет свой канал в скандальном мессенджере и собирает там лайки

Он был онлайн "недавно"

Президент Франции Эммануэль Макрон, недавно заявивший, что арест Дурова не является политическим решением, сам пользуется мессенджером Telegram. Как и другие политики, он ведет переписки в этом мессенджере.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Politico. Подтверждение активности Макрона в Telegram появилось на фоне недавнего задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Бывший депутат французского парламента, имеющий контакт президента, продемонстрировал журналистам, что Макрон был онлайн в Telegram 26 августа, на третий день после инцидента с Дуровым.

По данным источников, французский лидер начал пользоваться этим мессенджером еще во время своей первой президентской кампании. Таким образом, Макрон имеет почти десятилетний опыт использования этой платформы.

Напомним, что Эммануэля Макрона, президента Франции, часто называют "телефонистом" из-за его активной дипломатической деятельности, в частности, из-за постоянных телефонных разговоров с другими мировыми лидерами. Особенно этот термин приобрел популярность во время российско-украинской войны, когда Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, надеясь найти дипломатическое разрешение конфликта.

Эти разговоры часто не приводили к значимым результатам, и поэтому некоторые критики стали называть его "телефонистом" в пренебрежительном контексте. Они подразумевали, что его усилия сводятся только к постоянным звонкам, но без реальных достижений.

Ранее также "Телеграф" рассказывал, что в Раде назвали 2 причины, почему не принимают закон о Telegram. Законодательные изменения помогли бы в наведении порядка в информпространстве.