Не лише телефоніст: Макрон веде свій канал у скандальному месенджері і збирає там лайки

Він був онлайн "нещодавно"

Президент Франції Еммануель Макрон, який нещодавно заявив, що арешт Дурова не є політичним рішенням, сам користується месенджером Telegram. Як і інші політики, він листування у цьому месенджері.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Politico. Підтвердження активності Макрона в Telegram з'явилося на тлі нещодавнього затримання засновника месенджера Павла Дурова у Парижі. Колишній депутат французького парламенту, який має контакт президента, продемонстрував журналістам, що Макрон був онлайн у Telegram 26 серпня, на третій день після інциденту з Дуровим.

За даними джерел, французький лідер почав користуватися цим месенджером ще під час своєї першої президентської кампанії. Таким чином, Макрон має майже десятирічний досвід використання цієї платформи.

Нагадаємо, що Еммануеля Макрона, президента Франції, часто називають "телефоністом" через його активну дипломатичну діяльність, зокрема, через постійні телефонні розмови з іншими світовими лідерами. Особливо цей термін набув популярності під час російсько-української війни, коли Макрон намагався підтримувати діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, сподіваючись знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

Ці розмови часто не призводили до значущих результатів, і тому деякі критики почали називати його "телефоністом" у зневажливому контексті. Вони мали на увазі, що його зусилля зводяться лише до постійних дзвінків, але без реальних досягнень.

Раніше також "Телеграф" розповідав, що у Раді назвали 2 причини, чому не ухвалюють закон про Telegram. Законодавчі зміни допомогли б в наведенні ладу в інформпросторі.