Что делать с Telegram в Украине? В Раде сказали, чего и сколько нужно подождать

Опасность мессенджера понимают и в Европе

Украина давно страдает от деятельности мессенджера Telegram. Однако пока нужно взять паузу в вопросе регулирования его работы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. По его словам, избежать анонимных каналов невозможно, потому что эта сеть не модерирует контент.

"Это принципиальная позиция администрации и владельца, который сейчас находится под арестом во Франции. Так что нет что дальше обсуждать. Хотя я постоянно вижу в медиа вопрос, можно ли работать с каналами в Telegram в одиночку. Нет, это невозможно! На это нужна добрая воля владельца и администрации сети, которой нет. Именно поэтому там образовалась экосистема для организации и совершения тяжких преступлений, в которых, собственно, обвиняют Дурова. Ведь он создал для международной преступности (я уж не говорю – для военной преступности России) благоприятные условия", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, сейчас, когда включилась французская правоохранительная система, Украине следует дождаться первых решений и воспользоваться их опытом. По словам Потураева, важно, чтобы демократические европейские страны наработали единую политику в этом вопросе.

"Очерки ее уже изложены в уже работающем Акте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), но его внедрение будет происходить поэтапно вплоть до 2027 года, и обязывает интернет-платформы удалять язык вражды, вредный контент и т.д. Но очевидно, что этот документ не предусматривал такой позиции владельцев сетей, когда они просто отказываются реагировать и выполнять положения этого законодательного акта наивысшего уровня для всего Евросоюза. Плюс наша сложность еще в том, что мы не являемся его членом", — подчеркнул он.

Нардеп отметил, что не только в Украине, но и в странах Европы специалисты понимают вредность этой сети и принимают меры, чтобы ее минимизировать. По его словам, правоохранители Франции уже отреагировали на эти вызовы.

"Итак, возвращаясь к вопросу, сейчас я взял бы паузу. Мы уже страдаем от этой сети не первый год. От того, что мы подождем еще месяц-два, ничего не случится, но это не значит, что мы не должны оценивать, что происходит, не вести определенные подготовительные работы и поиск решений", — сказал он.

Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Первоначальный период задержания для допроса может длиться до 96 часов. За это время Дурову должны предъявить обвинения или выпустить на свободу.

Ему инкриминируют ряд преступлений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и т.п. Дурову грозит до 20 лет за решеткой.