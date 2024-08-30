Вашингтон и Пекин не смогли договориться о прекращении войны в Украине: Салливан назвал причину

Единственное, что общего имеют китайская и американская позиции – понимание того, что войну нужно заканчивать путём переговоров

Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать конкретный план переговоров по вопросу завершения войны в Украине. Трехдневные переговоры не привели к приемлемому для обеих сторон результату.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает сайт Белого дома. За последние три дня Салливан, прибывший с визитом в Китай, а также руководитель Китая Си Цзиньпин обменивались мнениями о войне в Украине.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", – заявил Салливан.

Единственное, что общего имеют китайская и американская позиции – понимание того, что войну следует заканчивать путем переговоров. Но США в данном вопросе поддерживают позицию Украины, в то время как Китай лоббирует интересы российского режима.

Напомним, что ранее руководитель Китая Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколения".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о поддержке Китая. Глава государства заявил, что Пекин должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом.