Экономист и аналитик Алексей Кущ рассказал о борьбе США и Китая за жизненное пространство

Теория геополитических игр.

Я уже много раз писал о том, что "теория сотрудничества" приказала долго жить. Это когда одновременно могут богатеть и развитые страны, и развивающиеся.

Наступает эпоха "игры с нулевой суммой".

С учетом дефицита природных ресурсов, мировая экономика не выдержит второй "золотой миллиард". В своих статьях, я писал об этой дилемме: для роста благосостояния условно двух китайцев нужно заморозить аналогичную динамику для одного американца и наоборот. И мои тезисы подтверждаются в стане республиканцев, которые уже заявили о начале новой эры противостояния и конкуренции с Китаем.

Это новая стратегия Трампа. Кандидат в вице-президенты США от Джеймс Дэвид Вэнс заявил:

"Дональд Трамп и я намерены сфокусироваться на восстановлении американского производства, на возвращении рабочих мест из Китая обратно в США, чтобы не позволить КНР выстроить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем успешнее противостоять Китаю на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сосредоточиться на этом, это самая важная внешнеполитическая проблема".

Обратите внимание.

Это в точности повторение моих тезисов: китайский средний класс становится "могильщиком" американского, создавая конкуренцию за глобальное потребление дефицитных ресурсов. Например, сейчас Китай потребляет 50% мирового производства металла и более 50% цемента.

Стать богаче, сделав беднее американцев и победив их в конкурентной борьбе — это "китайская мечта" сформулированная полковником Лу Миньфу, одним из нынешних стратегов КНР. Единственное отличие — я в своих прогнозах давал для США горизонт одного поколения для глобального доминирования (25 лет), в Вэнс — горизонт двух поколений (50 лет).

Но в любом случае, речь о конечности этого состояния в виде глобального доминирования (или 2050 или 2075 год). А без глобального доминирования США не смогут покрывать свои структурные дефициты и дисбалансы.

Сложится как карточный домик "парадок Триффина": почему доллар прпулярен, не взирая на "двойной дефицит" (платежный и бюджетный). Глобальное доминирование доллара — фундаментальная основа макрофинансовой стабильности США. Без нее, Америка — это страна с огромным долгом и дефицитом бюджета на уровне 6%. Если бы не масштаб экономики, без глобального доминирования, США — условно пациент МВФ с раздутым социальным бюджетом (60% расходной части).

Поэтому заруба с Китаем будет нешуточная. Это борьба за жизненное пространство.

Источник: Facebook-страница Алексея Куща.