Взгляды ультраправых политиков и президента Франции Эммануэля Макрона на войну в Украине расходятся

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" и трижды неудачливый кандидат на пост президента Марин Ле Пен, которая побеждает на досрочных выборах в правительство, обещает ограничить поставки ракет большой дальности Украине. Она выступает категорически против ответных ударов по территории России.

Об этом Марин Ле Пен заявила в интервью CNN. Также она в очередной раз высказалась против отправки французских войск в Украину.

"Если Эммануэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьером", – сказала Ле Пен.

Также политик озвучила другие свои, так называемые, "красные линии" касательно Украины. В частности, она выступает против использования французских ракет большой дальности для ударов по территории России. Ле Пен опасается, что в таком случае Франция может стать "соучастником конфликта".

Поэтому, в случае победы партии "Национальное объединение" на выборах в парламент, будет наложен запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по военным объектам в России.

Накануне в МИД России опубликовали пост, якобы в поддержку кандидатуры Марин Ле Пен на выборах. В свою очередь политик, которую также называют "подругой Путина", обвинила Россию во вмешательстве в дела Франции. Она предположила, что в Кремле на самом деле не желают победы ее ультраправой партии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у Франции проблемы с передачей самолетов Mirage 2000-5 Украине. В стране есть меньше трех десятков таких самолетов.