"Эта Олимпиада запомнится": в сети бурно обсуждают страстный поцелуй Макрона и его министра, украинцы также присоединились (фото)

Стоит отметить, что 46-летняя Амели, как и 46-летний президент, имеют своих любимых

Открытие нынешних Олимпийских игр, которые проходят сейчас в Париже, обещает надолго запомниться поклонникам спорта и не только. Сеть активно обсуждает поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона и министерши спорта Амели Удеа-Кастера.

Бывшая теннисистка, а ныне министр, не скрывала эмоций, она на шею Макрона положила руки и поцеловала его. Это вызвало переполох во французских СМИ и в интернете, пишет Daily Mail.

Журнал Madame Figaro, опубликовав фото, назвал поцелуй "интересным". "После открытия Олимпийских игр напряжение спало, уступив эйфорию", — отмечает издание.

"Под действием взрыва радости министерша спорта Амели Удеа-Кастера и президент Эммануэль Макрон поцеловались. Поцелуй наделал шума", — говорится в публикации.

Фотографии Удеа-Кастер, целующей президента в шею, вызвали бурю обсуждений во Франции. Даже премьер-министр Габриэль Атталь, открыто говорящий о своей гомосексуальности, неловко смотрел в другую сторону, когда 46-летняя Удеа-Кастер обнимала 46-летнего французского лидера и дарила ему страстный поцелуй.

Дополнительную пикантность ситуации придавало то, что на правительственной трибуне во время "инцидента" находилась супруга президента Брижит Макрон, которая на 25 лет старше своей "соперницы".

"О-ля-ля!.. Брижит (Макрон) это не понравится", — предсказывают комментаторы публикации

Британская газета The Telegraph пишет, что поцелуй вызвал споры. Кто-то шутил, что супруге президента это явно не понравится, другие писали, что это неприлично.

Прокомментировали этот страстный поцелуй и в Украине. Исполнительный директор общественной организации "Институт постинформационного общества" Дмитрий Золотухин поделился фотографией на своей странице в Facebook.

"О спорт – ты мир", – написал он.

Также журналистка BBC Украина Оксана Тороп написала, что эта Олимпиада запомнится.

Стоит отметить, что 46-летняя Амели, так же как и 46-летний президент, замужем. Бывшая теннисистка недавно уже попадала на первые полосы французских СМИ — она поклялась искупаться в Сене, чтобы доказать, что река достаточно чиста для олимпийских спортсменов, и сдержала слово.

Напомним, в пятницу, 26 июля, официально стартовали XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Традиционно страна-хозяйка подготовила шоу, состоявшееся в рамках церемонии открытия Игр. На сайте "Телеграф" доступна онлайн-видеотрансляция церемонии открытия.