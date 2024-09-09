Проросійський Фіцо догрався? Євросоюз хоче позбавити Словаччину фінансування

Бажання Фіцо скасувати антикорупційну спецпрокуратуру може дорого коштувати Словаччині

Європейський Союз розглядає пропозицію засудити Словаччину за "ерозію демократичних норм" через рішення проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну антикорупційну прокуратуру в країні. Це може призвести до того, що Євросоюз позбавить Словаччину фінансування.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що Фіцо, сказали джерела виданню, намагається скасувати спецпрокуратуру, оскільки вона займається справами, пов'язаними зі спробами розкрадання фондів ЄС.

Чиновники у Євросоюзі обурилися бажанню Фіцо, тому процес засудження та позбавлення Словаччини грошей вже запущено. Зараз він на початковому етапі, його повинна схвалити голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Позбавлення Словаччини коштів ЄС матиме для країни дуже серйозні наслідки: на відміну від Угорщини, яка так-сяк здатна вижити без фінансування, понад 80% державних інвестицій у Словаччині фінансуються саме коштом ЄС.

Комісія розглядає низку заходів, спрямованих на позбавлення Словаччини коштів. Так, в країни можуть вилучити 2,7 млрд євро грантів, які надавалися на боротьбу з коронавірусом, оскільки однією з умов було створення та робота спецпрокуратури. Також ЄК може застосувати "механізм обумовленості" – він дозволяє ЄС заморозити кошти, якщо для них існують ризики, в тому числі корупційні. Це позбавить Словаччину ще 12,8 млрд євро (частково або повністю).

Словаччина стане другою країною, до якої можуть бути застосовані такі обмеження. Першою стала Угорщина, для якої ЄС заморозив 6,3 млрд євро через порушення урядом проросійського Віктора Орбана верховенства закону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прибічник Фіцо, президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував Україну через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Він пригрозив відреагувати на такі дії.

Пізніше Фіцо спробував пом'якшити заяви свого клеврета, зазначивши, що Словаччина запропонувала Україні "технічні рішення" щодо відновлення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через українську територію. Словаччина сильно залежить від нафти, яка йде через нафтопровід "Дружба".