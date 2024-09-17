Путин и не только: каких лидеров еще угрожал убить подозреваемый в покушении на Трампа

Раут караулил Трампа почти 12 часов

Подозреваемый в очередном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут хотел убить еще двух мировых лидеров. В частности, в его список попал президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на слова американки Челси Уолш, которая в 2022 году работала в Украине медсестрой и несколько раз общалась с Раутом.

По словам женщины, поведение подозреваемого еще тогда ее настораживало, ведь было "хищным" и "антисоциальным". Во время первой встречи в Киеве Райан показался ей эксцентричным, но не опасным. Но последующие встречи изменили это утверждение.

Уолш отмечает, что тогда Раут говорил о желании убить Владимира Путина и Ким Чен Ина, а также упоминал Трампа и президента США Джо Байдена. По словам медсестры, она точно не помнит, угрожал ли мужчина последним двум политикам.

Еще один француз, воевавший в Украине, рассказал WSJ, что Райан Уэсли Раут помог ему получить место в украинском армейском подразделении. По его словам, американец был очень зол на Трампа, ведь тот "пытался договориться о соглашении с Путиным вместо того, чтобы действительно поддержать Украину".

Также изданию рассказала бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс, что среди волонтеров в Украине Раут "известен как мошенник и своего рода псих". Он утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для вербовки иностранных бойцов, но это не так, заверила Адамс.

Заметим, что, как пишет Reuters, Раут почти 12 часов ждал возле поля для гольфа Дональда Трампа. Но намерение политика посетить поле публично не объявлялось. Пока не известно, как Раут узнал об этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президенту США Джо Байдену удалось поговорить с Трампом после покушения.