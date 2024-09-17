Путін і не тільки: яких лідерів ще погрожував вбити підозрюваний у замаху на Трампа

Раут чатував Трампа майже 12 годин

Підозрюваний у черговому замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Райан Уеслі Раут хотів вбити ще двох світових лідерів. Зокрема, до його списку потрапив президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ), спираючись на слова американки Челсі Уолш, яка у 2022 році працювала в Україні медсестрою і кілька разів спілкувалась з Раутом.

За словами жінки, поведінка підозрюваного ще тоді її насторожувала, адже була "хижацькою" та "антисоціальною". Під час першої їхньої зустрічі у Києві Райан здався їй ексцентричним, але не небезпечним. Але наступні зустрічі змінили це твердження.

Уолш наголошує, що тоді Раут говорив про бажання вбити Володимира Путіна та Кім Чен Ина, а також згадував Трампа та президента США Джо Байдена. За словами медсестри, вона точно не пам'ятає чи погрожував чоловік останнім двом політикам.

Ще один француз, який воював в Україні, розповів WSJ, що Раян Уеслі Раут допоміг йому отримати місце в українському армійському підрозділі. За його словами, американець був дуже злий на Трампа, адже той "намагався домовитися про угоду з Путіним замість того, щоб справді підтримати Україну".

Також виданню розповіла колишня співробітниця ЦРУ Сара Адамс, що серед волонтерів в Україні пан Раут "відомий як шахрай і свого роду псих". Він стверджував, що співпрацював з українським урядом для вербування іноземних бійців, але це не так, запевнила пані Адамс.

Зауважимо, що, як пише Reuters, Раут майже 12 годин очікував на полі для гольфу Дональда Трампа. Але намір політика відвідати поле публічно не оголошувався. Наразі не відомо, як Раут дізнався про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президенту США Джо Байдену вдалося поговорити з Трампом після замаху.