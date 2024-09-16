Поддерживал Украину и призвал "сжечь Кремль": что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа (фото)

Он даже хотел приобрести ракету у Илона Маска

В США правоохранители задержали 58-летнего Райана Весли Раута, который якобы намеревался совершить в воскресенье покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Муж ранее имел проблемы с законом и открыто поддерживал Украину в войне с Россией.

Об этом стало известно из материалов New York Post. Издание показало фото предполагаемого нападающего на Трампа и рассказало, что о нем известно.

Его LinkedIn показывает, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, но где-то в 2018 году переехал в Гавайи.

Ранее заявлял в социальных сетях, что в этом году "демократия в бюллетене" и "мы не можем проиграть", повторяя риторику, которую использовала вице-президент Камала Гаррис и президент США Джо Байден.

Он советовал 81-летнему Байдену в посту от 22 апреля, когда тот еще баллотировался на переизбрание, провести кампанию, направленную на сохранение "демократической и свободной Америки".

Райан Уэсли Раут

Также заявлял, что Трамп хочет "сделать американцев рабами против господина".

"ДЕМОКРАТИЯ в бюллетене, и мы не можем проиграть", — написал он, подобный лозунг обычно используют президент Байден и вице-президент Камала Гаррис.

"Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу, — продолжил Раут. "Мир рассчитывает на то, что мы покажем путь".

Это похоже на язык, который Гаррис продолжает использовать во время кампании. 29 августа на митинге в Савана, Джорджия, она сказала: "Мы боремся за нашу демократию".

31 июля на мероприятии в Хьюстоне она сказала, что "наши фундаментальные свободы есть в бюллетене для голосования, а также наша демократия" после использования идентичной формулировки на мероприятии женского клуба в тот же день.

Том Фиттон, президент консервативной юридической группы Judicial Watch, сказал The Post: "Не случайно Раут повторил экстремистскую риторику Камалы и Джо против Трампа. На данный момент это непростительное подстрекательство".

После попытки убийства Трампа в июле, когда кандидат от Республиканской партии был ранен в ухо, он твитнул Байдену, что ему следует посетить жертв митинга в Пенсильвании, где Томас Мэтью Крукс открыл огонь, и посетить похороны 50-летних волонтеров-пожарных.

"Вам стоит посетить пострадавших в больнице жертв митинга Трампа и присутствовать на похоронах погибшего пожарного; Трамп точно никогда бы этого не сделал. ПОКАЖИТЕ МИРУ, ЧТО ДЕЛАЕТ НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ", – написал он 16 июля.

В июне 2020 года он также написал Трампу в Twitter, что, хотя он поддерживал республиканца в 2016 году, он был разочарован своим пребыванием в Овальном кабинете.

"Я и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и лучше кандидата, но мы все были очень разочарованы, и, кажется, вы становитесь хуже и деградируете; ты отстал, буду рад, когда ты уйдешь", — написал он.

С 2019 года Раут вкладывал деньги для баллотируемых на должность демократов и для либеральных инициатив.

По данным Федеральной избирательной комиссии (FEC), с сентября того же года по март 2020 г. он внес более 140 долларов на платформу сбора средств Демократической партии ActBlue.

Поддержка Украины

Его учетные записи в социальных сетях также были заполнены решительной поддержкой Украины в войне против России и Тайваня в его борьбе против Китая.

Он даже писал владельцу сети Х Илону Маску, что хочет приобрести у него ракету. Он хотел бы ее запустить по бункеру Путина.

"Я хотел бы купить у вас ракету. Я хочу зарядить его боеголовкой для черноморского бункера Путина, чтобы покончить с ним. Можете ли вы сказать мне цену, пожалуйста. Он может быть старым и использоваться как невозвращенный", – написал Раут.

Как пишет CNN, в 2022 году Раут публиковал десятки постов на платформе Х, где заявлял, что готов "умереть в борьбе" и что "нам нужно сжечь Кремль до основания".

Мужчина утверждал в X, что пытался "продать" идею о том, чтобы бывшие военные Афганистана воевали за Украину в России, но ему несколько раз отказывали. А также рассказал, что посетил Киев и заявил, что готов воевать на передовой, если бы ему это позволили.

В интервью Newsweek Romania 2022 Раут в футболке с американским флагом рассказал о вербовке других для борьбы в Киеве.

"Вопрос, почему я здесь. Для меня многие другие конфликты серые, но этот конфликт бесспорно черно-белый", – сказал он. "Это о противостоянии добра и зла".

"Нам нужны тысячи людей, которые воюют с украинцами", – добавил он.

Год спустя интервью Semafor Раут выразил разочарование украинцами.

"С Украиной очень часто тяжело работать", – сказал он. "Многие иностранные солдаты покидают Украину после недели или вынуждены переходить из подразделения в подразделение, чтобы найти место, где их уважают и ценят".

Покушение на Трампа – что известно

В воскресенье, 16 сентября, предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.

"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. Пока никаких дополнительных подробностей нет", — заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Бывший президент играл в гольф в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич. Поле было немедленно закрыто, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

"Два человека обменялись выстрелами за пределами поля для гольфа Trump International Golf Course в Вест-Палм-Бич. Стрелявшие целились друг в друга, стрельба не была направлена на Трампа", — написал американский журналист Джонатан Лемир.

Тем временем New York Post также пишет, что Трампу ничего не угрожало, стрельба произошла в районе за пределами клуба, известного высоким уровнем преступности.

Энтони Гульельми, начальник отдела коммуникаций Секретной службы США, сообщил, что служба совместно с шерифом округа Палм-Бич расследует инцидент с участием бывшего президента. Он отметил, что Трамп находится в безопасности.

Сын Трампа в соцсети Х сообщил, что стрелявшего у гольф-клуба его отца задержали. По его словам, у него был автомат Калашникова.

Покушение на Трампа в июле 2024 года

Отметим, что это событие произошло почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), ранив бывшему президенту США ухо.

"Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — говорил Трамп о своем ранении.

Все детали первого покушения на Дональда Трампа читайте в материале Телеграфа по ссылке.