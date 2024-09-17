Наконец-то дозвонился? Байдену удалось поговорить с Трампом после покушения

Байден выразил облегчение оттого, что Трамп сейчас в безопасности

Президент США Джозеф Байден впервые после второго покушения на Дональда Трампа, своего бывшего конкурента на выборах, провел с ним телефонный разговор. До этого отмечается, что Байден не смог дозвониться Трампу – тот якобы был недоступен.

Об этом сообщило американское издание The Hill со ссылкой на заявление, сделанное первым заместителем спикера Белого Дома Эмили Саймонс. По ее словам, Байден выразил облегчение от того, что Трамп сейчас находится в безопасности.

"Президент Байден только разговаривал с бывшим президентом Трампом и выразил облегчение от того, что он в безопасности. Они провели сердечную беседу, и бывший президент Трамп выразил благодарность за звонок", — заявила она.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп пережил уже два покушения на свою жизнь с начала предвыборной кампании. Инцидент стал настоящим шоком для США накануне завершения предвыборной гонки. Но этот случай особенный. Он привлек особое внимание из-за возможного "украинского следа". Ведь подозреваемый в покушении Уэсли Рут выражал в соцсетях свою поддержку Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа, которого уже задержали.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь задела ухо политика, а вторая смертельно ранила случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.

В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.