Политтехнолог специально для "Телеграфа" прокомментировал возможные последствия покушения на Трампа для Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп пережил уже два покушения на свою жизнь с начала предвыборной кампании. Инцидент стал настоящим шоком для США накануне завершения предвыборной гонки. Но этот случай особенный. Он привлек особое внимание из-за возможного "украинского следа". Ведь подозреваемый в покушении Уэсли Рут выражал в соцсетях свою поддержку Украине.

Политтехнолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" прокомментировал ситуацию, отметив, что американские выборы напоминают "большой политический водевиль". По его словам, это отражает как традицию американского процесса, так и высокий уровень борьбы между кандидатами.

"Мы видим, что уровень поляризации, интенсификации, взаимных обвинений собственно и создает атмосферу, что это (случаи типа покушения на Трампа, — Ред.) становится возможным", — отметил Якубин.

Эксперт напомнил о реакции американского общества на первую попытку покушения на Трампа. Даже те, кто его не поддерживал, были шокированы возможностью таких событий во время выборов в США.

Якубин обратил внимание на то, что западные СМИ пишут о поддержке Украины стрелком. Часть американских избирателей, безусловно, будут это воспринимать как напоминание об украинской теме. Но для Трампа это сыграет на руку. "Он эту историю использует и именно она вернет его в центр политического обсуждения". Он считает, что Трамп может превратить эти нападения в показатель того, что есть люди, которые серьезно его боятся. В то же время Камали Гаррис будет тяжело сейчас, ведь из-за этого покушения она потеряла внимание части избирателей.

Относительно возможности привязать Украину к нападению на Трампа, Якубин выразил сомнение: "Вряд ли это кто-то будет делать разве на конспирологическом уровне".

Ранее "Телеграф" также писал, что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа. Маск, Гаррис и Байден тоже отреагировали на инцидент.