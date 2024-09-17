Если бы в 90-х были "айфоны": что такое пейджер и зачем он нужен

Устройство было необычайно популярно в 90-х годах, но сейчас далеко не все вспомнят о его существовании

Пейджер, важный аттрибут каждого "братка" 90-х, давно потерял популярность из-за развития мобильной связи и сейчас у более молодого поколения вызывает такое же удивление, как и дискета. Однако 17 сентября это устройство вновь вернулось в ленты новостей, когда стало известно о массовом ранении членов ливанской "Хезболлы", чьи пейджеры начали детонировать прямо в карманах.

"Телеграф" решил напомнить о том, что это за творение сумрачного технологичного гения и как оно вообще работает. Стоит отдать должное, эти устройства имеют ряд преимуществ, которые высоко ценятся работниками экстренных служб. Поэтому хоть популярность девайса осталась в 80-90-х, но полностью в прошлое он не ушел.

Суть пейджера сводится к тому, чтобы обмениваться короткими сообщениями. Однако в отличие от мобильных телефонов пейджер может только принимать сообщения, но не может их отправлять. То есть отправителю приходилось звонить оператору и диктовать сообщение и номер пейджера получателя.

После этого сообщение поступало на вышки, которые распространяли его через радиоволны. Пейджер получателя в свою очередь "слушает" волны и при получении сообщения выводит его на небольшой экран, подавая звуковой сигнал.

Технология SMS-сообщений в этом плане оказалась куда более удобной, потому неудивительно, что пейджеры потеряли популярность. Впрочем, из-за того, что эти устройства полагаются лишь на радиоволны и не зависят от телефонных сетей, их до сих пор используют врачи, полицейские, сотрудники спецслужб и, как теперь стало понятно, члены экстремистских группировок.

Члены "Хезболлы" по данным Decripto использовали пейджеры модели компании Motorolla.

Другие же сообщили, что у них были пейджеры модели Gold Apollo Rugged Pager AR924. О чем говорит один из обломков, найденный на месте происшествия.

В арабских СМИ сообщили, что якобы израильские специалисты совершили мощную кибератаку и взломали пейджеры, вызвав у них серьезный перегрев батарей, после чего они начали взрываться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о движении "Хезболла" и почему ее противостояние с Израилем может вылиться в новую войну.