"А у Путіна є пейджер?": мережу заполонили меми після вибухів у бойовиків Хезболли

Багато хто навіть не знає, що це за пристрій

У вівторок, 17 вересня, в Лівані сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення в результаті вибухів пейджерів. За останніми даними, всього постраждали понад 2000 людей.

Після цієї події у мережі піднялася хвиля мемів. Багатьох користувачів соцмереж здивувало те, що бойовики користувалися саме пейджерами.

Дехто поцікавився, чи користується пейджером російський президент Володимир Путін. Інші запропонували подарувати такий пейджер Шойгу

Варто зазначити, що на підставі вивчення фотографії фрагмента пейджера, що вибухнув у Лівані, деякі ЗМІ висунули версію про те, що йдеться про апарати Apollo Gold Rugged Pagers AR-924. Проте бойовики могли використовувати й інші моделі.

За даними ЗМІ, бойовики "Хезболли" користувалися саме пейджерами замість смартфонів, щоб уникнути стеження ізраїльської розвідки. У мережі зразу висловили думку, що після цього випадку вони перейдуть на спілкування за допомогою голубів.

Як пишуть деякі ЗМІ з посиланням на джерела в "Хезболлі", вибухнули пейджери з нової партії. Її закупили та роздали активістам відносно недавно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке пейджер. Цей пристрій був надзвичайно популярним у 90-х роках, але зараз далеко не всі згадають про його існування.