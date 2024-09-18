"Пейджерна" атака це лише початок: в Ізраїлі заговорили про нову фазу війни

Увага Ізраїлю зміщується із Сектору Гази на Ліван

На тлі масового підриву пейджерів та іншої електроніки у членів "Хезболли" в Ізраїлі заявили про готовність до "нової фази війни". Там зазначили, що тепер основна увага має переміститися на північ до кордону Лівану.

Про це повідомив міністр оборони країни Йоав Галлант. Його слова наводить Times of Israel.

"Центр тяжіння переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ", — повідомив він під час розмови з військовослужбовцями ВПС на авіабазі Рамат-Давид.

За його словами, Ізраїль знаходиться "на порозі нової фази війни", що вимагатиме від армії мужності, рішучості та впертості. Він зазначив, що цілі на півночі зводяться до того, щоб забезпечити безпеку місцевим жителям та дозволити їм повернутися до своїх будинків.

"Ми не забули про заручників і не забули про свої завдання на півдні. Це наш обов’язок, і ми його виконуємо одночасно", — додав Галлант.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Лівані стався масовий підрив пейджерів, внаслідок чого кілька тисяч людей отримали поранення. Після цього в Бейруті почали вибухати інші електронні прилади, на кшталт рацій, телефонів та кухонного приладдя.