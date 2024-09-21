Большая война не за горами? В Белом доме озабочены ситуация между Израилем и "Хезболлой"

Вашингтон пытается снизить градус эскалации

На фоне "пейджерной атаки" в Ливане США ожидают значительного обострения боевых действий между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", что может спровоцировать полномасштабную войну.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что в течение последней недели напряженность между Израилем и "Хезболлой" достигла самого высокого уровня.

По словам собеседника, в администрации президента США Джо Байдена считают, что снизить напряженность в этом противостоянии сейчас сложно обеим сторонам. В Белом доме основными пусковыми механизмами этого называют "пейджерную атаку" и удар по зданию в Бейруте, в результате которого погиб один из предводителей боевиков Ибрагим Акиль.

В США называют эти атаки "первым выстрелом" в начале Большой войны на юге Ливана. Однако Вашингтон пытается снизить градус эскалации путем переговоров с Израилем и союзниками.

В то же время, источники Politico говорят, что существует значительная вероятность того, что дипломатия может спасти ситуацию и не приведет к полномасштабной войне.

"Мы по-прежнему считаем, что есть время и место для дипломатического решения. Мы считаем, что это лучший путь вперед. Война неизбежна там, и мы продолжим делать все возможное, чтобы попытаться предотвратить ее", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

В то же время, США прогнозируют, что атака на Израиль может продолжиться, вероятно, в форме атак беспилотников. Там добавляют, что это противостояние включает целенаправленную ликвидацию предводителей "Хезболлы", удары по оружейным складам и последующие атаки на коммуникационную инфраструктуру.

"Атаки по принципу "око за око" вряд ли вызовут немедленное непосредственное столкновение на северной границе Израиля. Главным страхом администрации Байдена является полномасштабная региональная война, которая, наконец, может вовлечь Соединенные Штаты", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль и "Хезболла" снова обменялись ракетными ударами.