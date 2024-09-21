Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Под удар попали военные объекты боевиков на юге Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке, где недавно прогремела так называемая "пейджерная атака", продолжает оставаться напряженной. В субботу, 21 сентября, Израиль нанес волну ударов по Ливану. В ответ боевики из "Хезболлы" выпустили ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина. Отмечают, что Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Утром было нанесено по меньшей мере 50 ударов, пишет паблик "Israel-HAMAS War".

Заметим, что днем ранее, 20 сентября, Израиль нанес мощный удар по столице Ливана в городе Бейрут. В результате "точечной" атаки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. В субботу, 21 сентября, ливанская радикальная группировка заявила, что был убит еще один высокопоставленный командир "Хезболлы" Ахмед Вахби.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, жертвами пятничного удара стал по меньшей мере 31 человек, включая троих детей; десятки человек получили ранения.

Ибрагим Акиль руководил военными операциями "Хезболла". Среди прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

Относительно Ахмеда Вахби он занимался военными операциями спецподразделения "Радван" во время войны в Газе до начала 2024 года. По данным ЦАХАЛ, во время удара также погибли другие чиновники "Хезболлы", принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

21 сентября ЦАХАЛ сообщил, что всего в результате пятничной операции были убиты 16 командиров "Хезболлы". О последствиях обмена атаками в субботу, 21 сентября, пока ничего не известно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате "пейджерной атаки" возросло количество пострадавших, а по делу появился венгерский след.